Mit seinem dritten und letzten Update des Jahres wird der Container-Dienst Kubernetes auf die Version 1.23 gehoben. Dabei widmet sich das Team besonders der Stabilisierung vorhandener Funktionen. Eines der wesentlichen stabilisierten Features dürfte der in Version 1.20 eingeführte Dual-Stack-Betrieb sein, der es erlaubt, in einem Cluster beliebige Pods und Dienste sowohl mit IPv4- als auch mit IPv6-Adressen auszustatten. Mehr zum Thema Container-Technologie Kubernetes in Version 1.22 erschienen Kubernetes beendet Docker-Support: Was Entwickler jetzt wissen ...

