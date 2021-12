New York (ots/PRNewswire) -Ridgewood Infrastructure LLC, ein führender Infrastrukturinvestor im unteren Teil des mittleren Marktsegments der USA, gab heute die Beförderung von Ryan Stewart zum Partner bekannt, was das wachsende Führungsteam von Ridgewood Infrastructure widerspiegelt. Herr Stewart war zuvor als Geschäftsführer bei Ridgewood Infrastructure tätig."Wir freuen uns, Ryans Rolle innerhalb des Unternehmens zu stärken", sagte Ross Posner, Managing Partner bei Ridgewood Infrastructure. "Ryan leistet weiterhin einen wichtigen Beitrag zu unseren Investitionstätigkeiten sowie zur Entwicklung und Betreuung unseres breiteren TeamsBevor er zu Ridgewood Infrastructure kam, war Herr Stewart Managing Director bei der Fortress Investment Group, wo er zahlreiche Investitionen in verschiedenen Bereichen der Infrastrukturbranche leitete. Zuvor war Herr Stewart Investmentprofi im Private-Equity-Infrastrukturfonds von J.P. Morgan, wo er direkt mit Michael Albrecht, Managing Partner bei Ridgewood Infrastructure, zusammenarbeitete."Ryan und ich kennen uns schon seit fast fünfzehn Jahren", sagte Albrecht. "Seine Erfahrung und seine Fähigkeit, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und den operativen Wert zu steigern, haben die Fähigkeiten unseres Teams ergänzt und verbessert. Ich freue mich sehr, die Zusammenarbeit mit Ryan als Partner unserer Kanzlei fortzusetzen""Seit er zu Ridgewood gekommen ist, hat sich Ryan sehr darauf konzentriert, den Wert für unsere Investoren zu steigern", fügte Posner hinzu. "Wir freuen uns sehr, dass wir seine Leistungen anerkennen und Ryan in unserer Partnerschaft willkommen heißenÜber Ridgewood InfrastructureRidgewood Infrastructure investiert in wichtige Infrastrukturen im unteren mittleren Marktsegment der USA. Sie investiert in ihren ersten Fonds, der überzeichnet war und mit einer harten Obergrenze von 600 Millionen Dollar geschlossen wurde. Ridgewood Infrastructure konzentriert sich auf den unteren Mittelstand in den USA und tätigt direkt Investitionen, die wichtige Dienstleistungen für die Kunden erbringen, und führt verantwortungsbewusste und operativ ausgerichtete Initiativen zur Wertsteigerung ein. Mit dieser Strategie konzentriert sich Ridgewood darauf, mit Investitionen, die langfristige, hochwertige und nicht korrelierte Cashflows generieren, vorteilhafte Ergebnisse für die Beteiligten zu erzielen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ridgewoodinfrastructure.com.Inquiries@RidgewoodInfrastructure.comKontakt:Kontaktinformationen:Für weitere Informationen:Ridgewood Infrastruktur34 East 51st Street, 9. StockNew York, NY 10022Telefon: (212) 867-0050Inquiries@RidgewoodInfrastructure.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1703890/Ridgewood_Logo.jpgOriginal-Content von: Ridgewood Infrastructure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141822/5094072