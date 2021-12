DGAP-News: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

1. ESG-Experten-Forum - Es gibt keinen Plan(et) B (Ampega, Veranstaltungshinweis) Als einer der ESG-Pioniere ist Ampega Spezialist für Management und Administration von nachhaltigen Publikums- und Spezialfonds. Gemeinsam mit unseren ESG-Labelpartnern verfügen wir über umfassende Investment Kompetenz und bieten qualitative Lösungen mit komplexen ESG-Profilen. Das ESG-Experten-Forum liefert Ihnen aktuelle ESG-Aspekte und notwendige Transparenz für ethisch nachhaltige Kapitalanlagen und wird vom Ampega-Team moderiert. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation wird das ESG-Experten-Forum nicht physisch sondern online und ohne geographische Grenzen stattfinden. Zu dieser virtuellen Veranstaltung am 09.12.2021 von 11:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr laden wir Sie ganz herzlich ein. Die Experten: Christian Exner, Portfoliomanagement, Eichkatz Asset Managers & Dietrich Grönemeyer ("Medizin 360 - Der Grönemeyer Weg für gesunde und nachhaltige Portfolioerträge") www.eichkatz-am.de Dr. Oliver Klehn, Geschäftsführung, SIQNA Asset Management ("SIQNA - Sicher, quantitativ, nachhaltig - der Wert und mehr Nachhaltigkeit durch aktive und systematische Portfoliosteuerung") www.siqna.de Sebastian Riefe, Senior Portfolio Manager, Ampega Investment ("Verantwortungsvoller Vermögensaufbau im Einklang mit Menschlichkeit, Ethik und franziskanischen Werten") www.ampega.de & www.terrassisi.de / www.franziskaner-helfen.de Stefan Rehder, Geschäftsführung, Value Intelligence Advisors ("Reflation, Inflation, Stagflation -Nachhaltige & wertorientierte Aktienanlage unter veränderten Rahmenbedingungen der 20er Jahre") www.via-value.de WEBINAR / INFORMATION / ANMELDUNG: ESG-Experten-Forum



2. Das Single Family Office Investmentkomitee (Gastbeitrag - Markus Schwingshackl, Centro LAW) "Im Gegensatz zu institutionellen Akteuren haben nicht alle Family Offices ein Investmentkomitee. Die individuelle Anlagestrategie hingegen ist das Herzstück eines Single Family Offices, um die Ausrichtung auf den Vermögenszweck der Familie sicherzustellen. Letztlich müssen die finanziellen Ziele die Werte und den Vermögenszweck der Familie im Rahmen der Family Office Governance kohärent ergänzen. Da eine Strategie nur so gut ist wie ihre Ausführung, beleuchtet dieser Beitrag den Prozess der Gründung eines Family Office Investmentkomitees.Wie bei Anlagestrategien sollte man auch hier nicht Standardansätzen folgen. Es empfiehlt sich ein massgeschneidertes System, das auf die individuellen Bedürfnisse des Single Family Offices eingeht. Die wesentliche Grundlage und der Fahrplan des Investmentkomitees ist die Anlagestrategie. Diese definiert den Zweck und die Ziele, Standards, Prozesse, Überprüfungs- und Berichtsverfahren sowie Praktiken zur Behebung von Performance Missverhältnissen." LINK ZUM ARTIKEL: Das Single Family Office Investmentkomitee (Markus Schwingshackl)



Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache "brennen".



FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter, kleinerer Veranstaltungen.

