FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Tui in die Liste "Equity Short-Ideas" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiter "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 2 Euro. Die vierte Welle der Corona-Pandemie werde sich beim Reiseveranstalter eindeutig negativ auf die Buchungen für die aktuelle Wintersaison und den kommenden Sommer auswirken, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig sei auch ein Rückgang der hohen Nettoverschuldung und eine Verbesserung der Eigenkapitalquote nicht absehbar. Auf kurze Sicht sei daher mit weiterem Preisdruck für die Aktie zu rechnen./tav/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 07:32 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 07:48 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TUAG000

