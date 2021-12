Tesla liegt gut im Rennen. Die Absatzzahlen in China im Monat November können sich sehen lassen. Zwar gingen insgesamt die monatlichen Verkaufszahlen im Vergleich zum Oktober um drei Prozent zurück. Doch dafür stieg der Absatz im Land selbst. Tesla verkaufte laut dem Verband CPCA im vergangenen Monat 52.859 in China hergestellte Fahrzeuge. Davon wurden 40 Prozent in andere Märkte exportiert. Somit belief sich der Absatz im Land selbst auf 31.732 Einheiten, im Oktober waren es lediglich 13.725. Gesamt ...

