Bei Nestlé hält der positive Newsflow an. Nachdem sich zuletzt JP Morgan optimistisch zum Schweizer Titel - das Kursziel wurde von 135 auf 145 Schweizer Franken (CHF) erhöht - geäußert hat, will der Nahrungsmittelkonzern nun seine Beteiligung an L'Oreal reduzieren. Ein guter Deal. Und: Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Konkret: Nestlé und L'Oréal hätten den Verkauf von 22,26 Millionen L'Oréal-Aktien zu einem Stückpreis von 400,00 Euro und einem Gesamtbetrag von 8,9 Milliarden ...

