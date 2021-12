Tannhausen (ots) -Maximilian Wolf, Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH, hat am 13. November 2021 den ersten CEO-Day in Augsburg mit 130 Besuchern veranstaltet. Das Event gab Einblicke in das Leben und die Prozesse eines Geschäftsführers im Immobilienbereich. Außerdem hatten die Besucher die Möglichkeit, die Gastredner zu ihrem jeweiligen Expertengebiet zu befragen und sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.Veranstalter Maximilian Wolf: "Der erste CEO-Day war ein voller Erfolg. Alle Teilnehmer hatten die Chance, mit anderen Unternehmern zu netzwerken und das eigene Wissen zu vertiefen. Der CEO-Day war die Repräsentation des Erfolges meiner Coaching-Programme."Das Event wurde in folgende vier Themenblöcken eingeteilt: Off-Market-Akquise, Immobilien-Investment, Social Media sowie Unternehmensführung und Unternehmenssteuerung. Zu jedem dieser Themen wurde ein Gastvortrag, mit anschließender Fragerunde gehalten. Das Highlight des Events war die Wolf-Award-Verleihung am Ende des Tages: Allen Kursteilnehmern der MASTERCLASS, MASTERMIND und EXCELLENCE Coachings von Maximilian Wolf, die ihren ersten fünf- bis sechsstelligen Monatsumsatz erreichen konnten, wurde ein Preis übergeben.Neben den Kursteilnehmern von Maximilian Wolf waren auch die Geschäfts- und Netzwerkpartner der Bricks & Mortar Immobilien GmbH vor Ort: Vom Bänker über den Steuerberater bis hin zur Geschäftsführerin Sales der Immowelt. So war eine Vielzahl an Unternehmern aus allen wichtigen Berufsgruppen entlang der Immobilienwertschöpfung vertreten und ein reger Austausch konnte stattfinden. Ein Event in dieser Form ist einzigartig in Deutschland."Das Zusammenkommen all dieser Unternehmer und ihrem Expertenwissen schafft einen großen Mehrwert für alle Teilnehmer. Daher freue ich mich bereits jetzt über alle folgenden CEO-Days: Das nächste Event findet am 05. Februar 2022 online statt. Insgesamt sind im kommenden Jahr fünf CEO-Days geplant. Davon werden voraussichtlich 3 Events online und 2 in Präsenz stattfinden. Die Onlineveranstaltungen werden von Fragen seitens der Besucher und Antworten der Gastredner aus den unterschiedlichsten Baukastenbereichen geprägt sein. In den Präsenzveranstaltungen hingegen wird der Fokus verstärkt auf dem Netzwerken der Coachingteilnehmer und Keyplayer der Branche liegen. Selbstverständlich wird es auch hier wieder Gastredner geben und die Chance für Besucher, ihre Fragen zu stellen", sagt Maximilian Wolf.Über Maximilian WolfMaximilian Wolf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH. Außerdem besitzt er mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer einer Immobilien & Investoren Gesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH und OPM Invest 1 GmbH. Mit einem innovativen Geschäftsmodell setzt er an dem Punkt an, an dem viele Makler scheitern: der Marktzugang.Pressekontakt:Bricks & Mortar Immobilien GmbHMaximilian WolfPresse@maximilianwolf.comOriginal-Content von: Bricks & Mortar Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157633/5094222