Die Bullen mühen sich beim Goldpreis. Und die zumindest psychologisch wichtige Marke von 1.800 Dollar rückt langsam wieder in Reichweite. Doch die Spaßbremse ist derzeit Silber. Nachdem das Edelmetall bis auf 22 Dollar nach unten durchgereicht worden ist, ist der Chart deutlich angeschlagen. Der Weg zurück zur 25-Dollar-Marke, die ein wichtiger Meilenstein wäre, ist weit. Auch die Minen haben in den vergangenen zwei Wochen gelitten und versuchen sich an einer Bodenbildung. Branchenprimus Newmont hat einen Produktionsausblick für die kommenden Jahre gegeben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg ist der Ansicht, der Ausblick habe enttäuscht. Das mag mit Blick auf das kommende Jahr richtig sein, doch insgesamt zeigt Newmont über die kommenden Jahre ein deutliches Wachstum. Nach 6,0 Millionen Unzen im laufenden Jahr will Newmont im kommenden Jahr 6,2 Millionen Unzen produzieren. Auch das nächste Jahr wird laut CEO Tom Palmer noch durch Corona gezeichnet sein. Anschließend soll die Produktion auf 6,2 bis 6,8 Millionen bis zum Jahr 2025 konstant bleiben. "Interessant ist, dass Newmont mit Kosten von 920 bis 1.020 Dollar rechnet - also weniger als aktuell", sagt Markus Bußler. Das spricht nicht gerade dafür, dass der Konzern mit längerfristig steigenden Preisen rechnet. Neuigkeiten gibt es aus dem Lithium-Sektor: Orocobre hat seinen Namen zu Allkem geändert. Das war bereits im Zuge des Zusammenschlusses mit Galaxy Resources so angekündigt worden. "Es wird sicherlich einige Tage dauern, bis diese Änderung auch in den Depots hier in Deutschland vollzogen ist." Eine wahre Achterbahnfahrt erlebten die Uranaktien in den vergangenen Tagen. Nach dem steilen Anstieg der Monate vorher ging es mit den Uranaktien in den vergangenen Wochen steil bergab. Gestern allerdings zeigten die Bullen, dass noch mit Ihnen zu rechnen ist. "Mit dem Uranpreis hat das Ganze wenig zu tun. Der pendelt um die Marke von 45 Dollar", sagt Markus Bußler.