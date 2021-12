DGAP-News: KROMI Logistik AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

08.12.2021 / 14:59

Hamburg, 8. Dezember 2021 - Die KROMI Logistik AG hat am Dienstag, 7. Dezember 2021 erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020/2021 durchgeführt. Aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Situation musste die Veranstaltung erneut virtuell stattfinden. Inklusive der Briefwahlstimmen lag die Präsenz des eingetragenen Grundkapitals bei der ordentlichen Hauptversammlung bei 86,55%. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden verabschiedet.



Die Hauptversammlung entlastete die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats und stimmte der Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers zu. Darüber hinaus billigte die Hauptversammlung das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssystem und die Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder sowie das Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder im Sinne der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II).



Der Vorstand berichtete im Rahmen der Hauptversammlung ausführlich über die positive operative Entwicklung sowie die Fortschritte bei strategischen Initiativen im Geschäftsjahr 2020/2021. Mit Blick nach vorne stellte der Vorstandsvorsitzende Bernd Paulini den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionären die nächsten strategischen Schritte vor, zu denen die Ausweitung der Zielbranchen und die Weiterentwicklung des Dienstleistungsportfolios, besonders in den Kompetenzfeldern TECHNLOGY und DATA, zählen.



Mit einer deutlichen Umsatzsteigerung von 10% auf 76,4 Mio. EUR, einem signifikant gegenüber dem Vorjahr erhöhten EBIT von 0,7 Mio. EUR und einem positiven Ergebnis je Aktie konnte KROMI seine Finanzkennzahlen verbessern und zugleich die ursprünglich abgegebene Umsatz- und Ergebnisprognose übertreffen. Finanzvorstand Christian Auth betonte, dass mit den finanziellen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2020/2021 ein Zwischenziel erreicht worden sei, sich weitere Initiativen zur Profitabilitätssteigerung jedoch bereits in Umsetzung befänden.



Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung können auf https://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html eingesehen werden.





Unternehmensprofil:

KROMI, Hamburg, ist ein herstellerunabhängiger Spezialist zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes, insbesondere von technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung in Zerspanungsbetrieben. Als vertrauensvoller und transparenter Partner der produzierenden Industrie verbindet KROMI Zerspanungstechnologie, Datenmanagement, schlanke Logistikprozesse und Werkzeughandel zu überzeugenden Gesamtlösungen. Durch vernetzte Werkzeugausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden mit gleichzeitigem digitalem Bestandscontrolling stellt KROMI die optimale Nutzung und Verfügbarkeit der notwendigen Betriebsmittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sicher. Ziel der Aktivitäten von KROMI ist es, den Zerspanungsbetrieben stets den höchsten Kundennutzen zu bieten. Hierzu werden die Prozesse auf Kundenseite fortlaufend im Detail analysiert, Chancen und Verbesserungspotenziale identifiziert und so die Werkzeugversorgung mit allen dafür erforderlichen Serviceleistungen optimal eingegliedert. Derzeit unterhält KROMI Standorte in Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Spanien sowie in Brasilien. Darüber hinaus ist KROMI in sieben weiteren europäischen Ländern aktiv. Im Internet unter: www.kromi.de



Kontakt Investor Relations:

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611-205855-28

Fax: +49 (0)611-205855-66

E-mail: krause@cometis.de



