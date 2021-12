An der Raststätte Waldnaabtal West (A93) gibt es ab sofort vier überdachte E.ON-Schnellladesäulen mit einer Leistung von bis zu 350 kW. Ebenfalls mit einer neuen Dachkonstruktion ausgestattet wurden Ende November die beiden E.ON-Schnelllader am Rosi's Autohof Gersthofen an der A8. Damit ergänzen diese beiden Anlagen von Tank & Rast den bereits vor einigen Wochen vorgestellten Pilot-Standort: die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...