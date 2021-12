Die Aktie von Porsche (PAH3.DE) notiert am Mittwochnachmittag 0,89% höher bei 83,46 Euro und testet das 50%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses, der mit dem Hoch vom Oktober (94,40 Euro) begann. Der langfristige Aufwärtstrend wurde beendet, nachdem im September die Unterstützung bei 80,34 Euro durchbrochen wurde. Solange der Widerstand bei 94,40 Euro nicht überwunden wird, könnte die Aktie an den nächsten Retracements (50%, 61,8% oder 78,6%) erneut Verkaufsdruck erfahren, sodass in den nächsten ...

