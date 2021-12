DJ Hellofresh sieht sich auf Kurs für Mittelfristziele

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hellofresh sieht sich auf Kurs für die Mittelfristziele. Der Berliner Kochboxenversender will weiterhin mittelfristig einen Umsatz von 10 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10 bis 15 Prozent erreichen, bekräftigte Chief Commercial Officer Ed Boyes während der Online-Kapitalmarktages des DAX-Konzerns.

Mit einem 2021 erwarteten Umsatz von fast 6 Milliarden Euro mache der Konzern Fortschritte in Richtung des mittelfristigen Zieles, so Boyes. Und auch die für 2021 angepeilte EBITDA-Marge von 8,25 bis 10,25 Prozent sei "nur leicht unterhalb" des Mittelfristzieles.

Nach früheren Angaben bezieht sich die Angabe mittelfristig auf das Jahr 2025.

Der Konzern will die Ziele unter anderem über Investitionen in die geographische Expansion, neue Marken, neue Mahlzeitenkategorien und neue Kundenmodelle und Kundengruppen erreichen, so Boyes.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2021 08:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.