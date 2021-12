Mainz (ots) -Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über mangelnde Aufklärung und fehlende Anlaufstellen bei Long-Covid Erkrankungen am Donnerstag, 9. Dezember 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek Moderation: Daniela SchickBei vielen überwiegt erstmal die Freude: Die Corona-Infektion scheint ausgestanden und oft war der Verlauf der Krankheit sogar eher mild. Doch plötzlich stellen die doch eigentlich Genesenen auffällige Beeinträchtigungen fest, die sich von Fall zu Fall stark unterscheiden können. Gliederschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Wortfindungsstörungen, sogar Depressionen treten immer wieder auf. Viele Genesene denken: "Das wird schon" - und lassen Monate vergehen, bis sie sich an Ihren Hausarzt wenden und Long-Covid irgendwann erkannt wird. Damit die Symptome schneller und vor allem richtig behandelt werden, fordern Patienten und ihre Ärzte jetzt mehr Beratung und mehr Anlaufstellen. Auch in Rheinland-Pfalz passiere da zu wenig, sagen die Betroffenen und gründen regionale Selbsthilfegruppen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Katharina Singer lässt verzweifelte Long-Covid-Patienten und ihre Ärzte zu Wort kommen.Weitere Themen der Sendung:- Geimpfte und Genesene wollen sich testen lassen - Wie können Teststationen und Apotheken den neuen Ansturm bewältigen?- Corona-Impfungen für Kinder - Wie sich Eltern und Ärzte in zwei Lager spalten- Ahrtal im Winter - Welche Hilfsangebote werden jetzt dringend gebraucht?- "Zur Sache-Pin": Nationale Reserve- Nach der Kanzlerwahl - Warum gehören kaum Sozialdemokraten aus Rheinland-Pfalz zum Aufgebot?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5094335