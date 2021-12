Die ESG-Regulatorik wird die Nachfrage nach Neubauten am Immobilieninvestmentmarkt antreiben und auch die Preise steigen lassen. So lautet die Einschätzung der Immobilienberatung Savills. Der Wohnungsmarkt dürfte an Dynamik einbüßen, doch Wohnimmobilien bleiben eine sichere Asset-Klasse. Die EU-Nachhaltigkeitstaxonomie, kurz ESG, wird am Immobilieninvestmentmarkt zu einer stärkeren Nachfrage nach Neubauten führen. Dies wiederum wird dafür sorgen, dass die Preise für Neubauimmobilien anziehen. Zu ...

