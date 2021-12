DJ Scholz lobt Merkels Amtszeit als "große Zeit"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Vorgängerin Angela Merkel für ihre großartige Arbeit gelobt und Kontinuität im Stil versprochen. "Ich möchte mich sehr für Ihre Arbeit in den letzten 16 Jahren bedanken", sagte Scholz bei der Amtsübergabe im Kanzleramt. "Das war eine große Zeit, in der Sie Kanzlerin dieses Landes waren. Sie haben auch Großartiges bewegt, sie haben viele viele Herausforderungen zu bewältigen gehabt."

Die Krisen der vergangenen Jahre, die er als Minister und sie als Kanzlerin gemeinsam erlebt hätten, wie etwa die Finanzkrise von 2008, die Migrationskrise und nun die Corona-Pandemie, hätten beide zusammengeschweißt. "Zwischen uns hat immer eine sehr vertrauensvolle Art der Zusammenarbeit existiert", lobte Scholz.

Merkel habe das Land und auch das Kanzleramt während ihrer Amtszeit geprägt. Scholz versprach, dass beide ein ähnliches Habitus hätten.

"Ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern", so Scholz.

Das vielleicht schönste Amt

Merkel sagte, dass die Wahl zum Bundeskanzler ein bewegender Moment sei, die mit großen Herausforderungen einhergehe.

"Sie erahnen vielleicht, dass eine spannende, erfüllende Aufgabe ist, auch eine fordernde Aufgabe ist", sagte Merkel an die Adresse von Scholz. "Aber wenn man sie mit Freude angeht, dann ist es vielleicht auch eine der schönsten Aufgaben, die es gibt, für dieses Land Verantwortung zu tragen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für dieses Land."

Scholz war am Vormittag vom Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt worden. Das neue Bundeskabinett der Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird am Abend zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.

