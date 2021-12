Berlin (ots) -Ab dem 01.01.2022 verantwortet ZANATTA die Beratung, strategische Mediaplanung sowie Umsetzung von Stellenanzeigen und Maßnahmen der Arbeitgeberkommunikation der Bundesregierung mit dem Schwerpunkten Personalmarketing für über 70 Bedarfsträger, die sich aus Ministerien, Bundesämtern, Bundesanstalten und bundesnahe Einrichtungen zusammensetzen. Der Vertrag, mit einer Laufzeit von 2 Jahren, ist mit einem Maximalbudget von 35 Mio. Euro beziffert.Bei dem Pitch wurde erstmalig die Trennung zwischen Planung und Einkauf aufgehoben, um Spezialwissen kleinerer Agenturen besser zu nutzen. Damit übernehmen die Agenturen aller 3 ausgeschreibenen Lose die Umsetzung von der Planung bis zur Abrechnung.ZANATTA hatte sich als Bietergemeinschaft gemeinsam mit der Agentur ORCA Affairs, speziell auf das Los "Stellenanzeigen & Personalmarketing" beworben. Innerhalb der Bietergemeinschaft wird ZANATTA als Lead agieren und die Bereiche Beratung, strategische Mediaplanung von Stellenanzeigen und Personalmarketingmaßnahmen, Einkauf / Abrechnung und ORCA die Bereiche, um Kreation, Text und Produktion übernehmen.Über das Bundespresseamt (BPA)Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA) ist eine oberste Bundesbehörde mit Dienstsitzen in Berlin sowie Bonn und informiert die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit über wichtige Vorhaben und Maßnahmen.Kurzprofil ZANATTA:Die inhabergeführte und unabhängige ZANATTA media group GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin und Leipzig wurde vor über 11 Jahren gegründet. Die Agentur gehört zur Shortlist der "Mediaagenturen des Jahres 2021" sowie den Top 500 der wachstumsstärksten Unternehmen 2018, 2019, 2021. Das Angebot von ZANATTA umfasst unabhängige Mediaberatung, Mediaplanung ( online / offline ), Mediaeinkauf, Programmatic-Advertising, Social-Media Marketing, Performance Marketing. www.zanatta.dePressekontakt:Frau Yvonne StillerE-Mail: ys@zanatta.deTel.: 030 9487 1213Original-Content von: ZANATTA media group GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156933/5094371