Mainz (ots) -Bitte den aktualisierten Programmtext beachten:Sonntag, 12. Dezember 2021, 18.00 UhrZDF.reportageAdvent auf hoher SeeKreuzfahrt in der PandemieFilm von Niels Büngen und Christina GlosDie Adventszeit an Land, mit festlich geschmückten Weihnachtsmärkten und Glühwein, kann vielerorts wegen der steigenden Corona-Inzidenzen nicht stattfinden.Alternativen sind gefragt. Wer geimpft und getestet ist, darf sich auf einer Kreuzfahrt von Hamburg Richtung Ärmelkanal einbuchen, inklusive Weihnachtsmarkt, Eislaufbahn und Adventsbacken. Einfach mal raus aus dem anstrengenden Corona-Alltag.Simone und Andreas aus der Nähe von Magdeburg haben diese Reise, mit ihren Enkeln James und Mila, schon länger geplant. Sie haben für eine großzügige Verandakabine knapp 1700 Euro bezahlt. Als Chefin eines Sporthotels braucht die gelernte Kosmetikerin nach dem Corona-Stress dringend eine Auszeit. Ihr letzter Urlaub ist drei Jahre her. Gebucht haben sie im Sommer, "da war noch nicht abzusehen, dass die Pandemie jetzt wieder so heftig ist", sagt Simone. Große Sorgen haben sie aber nicht. "Wir fühlen uns an Bord sicher, da ist es ja wie eine kleine Blase, und alle sind geimpft und getestet." Simone und Andreas sind Kreuzfahrt-Fans. Sie freuen sich auf Glühwein an Deck, denn "das ist ja gerade bei uns alles nicht möglich", sagen sie. Für die Enkel gibt es Basteln und Singen sowie eine große Eislaufshow. Vielleicht können sie auch einen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt in Brügge machen.Kurz vor Reiseantritt hat die Crew des Schiffes die letzten Vorbereitungen abgeschlossen. Die Eisbahn an Bord wurde präpariert, der Kreuzfahrt-Koloss weihnachtlich dekoriert, und die Logistiker haben dafür gesorgt, dass alle Vorräte an Bord sind, die für die "Weihnachtsreise" gebraucht werden. Zum Beispiel gibt es Glühwein statt Cocktails, Plätzchen und Stollen statt Früchteteller.Für die Crew sind die Reisen rund um das Weihnachtsfest immer etwas Besonderes. Aber zu Coronazeiten sind sie noch mal einen Tick anstrengender als sonst. Abstandsregeln im Restaurant, Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen auf den verschiedenen Decks. Dennoch soll allen Gästen eine sorgenfreie und vorweihnachtliche Adventsreise geboten werden.Eine Woche Weihnachtsrummel an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Die Zuschauer erleben den 1. Adventssonntag an Bord, begleiten Gäste, Mannschaft und Entertainment-Crew hinter den Kulissen, treffen den Kapitän und erfahren, welche Herausforderungen ein solcher Adventstrip in Zeiten von Corona bedeutet.Eine "ZDF.reportage" an Bord eines Kreuzfahrtschiffes unter besonderen Umständen.