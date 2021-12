The following instruments on Xetra do have their last trading day on 08.12.2021

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2021



ISIN Name

LU1409136006 Xtrackers II

LU0962081203 Xtrackers II

LU0975326215 Xtrackers II

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de