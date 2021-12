Mit der Zunahme der Arbeit im Homeoffice nehmen auch die Herausforderungen für IT, Governance und Compliance stetig zu. Laut dem aktuellen Bericht des BSI ist die IT-Sicherheitslage in Deutschland kritisch.München - Jahrzehntelang war das Arbeiten außerhalb des Unternehmens in Chefetagen nicht besonders gern gesehen. Doch die zunehmende Digitalisierung und pandemiebedingte Umsiedlung ins Homeoffice haben zum Umdenken geführt: Hybride Arbeitsmodelle gehören mittlerweile zum Arbeitsalltag wie die Stechuhr in den 70ern. Von Christina Schaberl, Brainloop Doch mit der Zunahme der Arbeit im Homeoffice...

Den vollständigen Artikel lesen ...