Die US-Rohöllagerbestände sind in letzter Zeit sehr stabil gewesen, was auch auf die Saisonalität zum Jahresende zurückzuführen ist. Der Rückgang der Lagerbestände ist mit 0,24 Mio. Barrel jedoch geringer als die erwarteten 1,70 Mio. Barrel, aber größer als der vorherige Rückgang von 0,91 Mio. Barrel. Außerdem sind die Benzinvorräte um 3,88 Mio. Barrel gestiegen, gegenüber einem erwarteten Anstieg von 1,8 Mio. Barrel, während der vorherige Anstieg bei 4,03 Mio. Barrel lag. Die Bestände an Destillaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...