Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UBM -2,78% auf 42, davor 5 Tage im Plus (4,1% Zuwachs von 41,5 auf 43,2), Immofinanz -1,67% auf 22,4, davor 5 Tage im Plus (11,12% Zuwachs von 20,5 auf 22,78), Porr -2,42% auf 12,9, davor 3 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 12,74 auf 13,22), OMV -0,12% auf 50,38, davor 3 Tage im Plus (5,5% Zuwachs von 47,81 auf 50,44), CA Immo -1,58% auf 37,45, davor 3 Tage im Plus (4,25% Zuwachs von 36,5 auf 38,05), Erste Group -0,25% auf 39,8, davor 3 Tage im Plus (3,99% Zuwachs von 38,37 auf 39,9), Andritz -0,4% auf 44,96, davor 3 Tage im Plus (6,46% Zuwachs von 42,4 auf 45,14), ATX -0,24% auf 3812,8, davor 3 Tage im Plus (3,58% Zuwachs von 3689,99 auf 3822,03), ATX Prime -0,24% auf 1913,7, davor 3 Tage im Plus (3,44% Zuwachs von 1854,5 auf 1918,36), ATX TR -0,24% auf ...

