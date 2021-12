Die EU-Kommission will Open Source in Europa vorantreiben. Damit mehr Behörden und Unternehmen mitmachen, will sie selbst zum guten Beispiel werden. Die EU Kommission hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die das wirtschaftliche Potenzial von Open Source unterstrichen hat - und hat bestehende politische Maßnahmen in der EU als ausbaufähig beschrieben. Jetzt zieht die EU Kommission nach und erlegt sich selbst Regeln für die Veröffentlichung eigener Software auf. Mit den neuen Vorschriften sollen die Dienststellen der Kommission ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...