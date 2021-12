DJ Scholz will Atomstrom nicht zum Zankapfel mit Paris machen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz will die Atomkraft nicht zum Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich machen. Wenige Tage vor seinem Antrittsbesuch bei Präsident Emmanuel Macron in Paris sagte Scholz, dass Deutschland sich dafür entschieden habe, aus der Atomenergie auszusteigen.

"Dass andere Länder die Frage, wie sie den menschengemachten Klimawandel aufhalten wollen, anders beantworten, werden wir ja nicht aufhalten können", sagte Scholz am Mittwoch im ZDF. "Wir gehen unseren Weg." Scholz wird am Freitag in Paris erwartet.

Auf die Frage, ab wann Deutschland keine Importe von französischem Atomstrom mehr brauche, wich er aus. Deutschland steigt parallel aus der Atomkraft und der Kohleverstromung aus. Im Gegenzug soll die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Bis 2030 soll 80 Prozent der Energiegewinnung aus Solar- und Windenergie kommen, damit Deutschland sein Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 erreichen kann.

Frankreich hingegen setzt in der Klimapolitik auf die Nutzung von Atomenergie und will erreichen, dass die Europäische Kommission Kernenergie als klimafreundlich und nachhaltig einstuft.

