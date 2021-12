Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 décembre/December 2021) The common shares of Callitas Health Inc. will be delisted at the market close today December 8, 2021.

Callitas Health is currently suspended. See bulletin 2019-0711.

_________________________________

Les actions ordinaires de Callitas Health Inc. seront radiées de la cote à la clôture du marché aujourd'hui, le 8 décembre 2021.

Callitas Health est actuellement suspendu. Voir le bulletin 2019-0711.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 8 décembre/December 2021 Symbol(s)/Symbole(s): LILY

