Die Bohrungen in Loch 9 bei Tsenken haben begonnen und befinden sich derzeit in einer Tiefe von etwa 350 Metern ("m"). Die Bohrung soll bis zu einer Tiefe von etwa 500 m durchgeführt werden. Das Ziel von Bohrloch TSN1-009 ist eine Kupfer-Silber-Mineralisierung in Evaporit-Mineralbetten innerhalb der Sedimentschichten.