Das Softwareunternehmen Palantir will im Kryptomarkt mitmischen. Das Interesse kommt nicht von ungefähr - Firmengründer Peter Thiel gilt als ausgesprochener Krypto-Bulle.? Palantir unternimmt Schritte auf den Kryptomarkt ? Foundry-Software soll Wachstum vorantreiben? Auch Bitcoins in die Bilanz geholtFür das Datenanalyse-Unternehmen Palantir ist der Kryptomarkt ein Zukunftsfeld. Mit einem eigenen Produkt will das Unternehmen die Nachfrage von Krypto-Unternehmen bedienen."Foundry ...

