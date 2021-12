München (ots) -Gute Musik genießen und gleichzeitig Kindern helfen - dazu laden die SOS-Kinderdörfer gemeinsam mit der südafrikanischen Ausnahmesängerin Alice Phoebe Lou ein. Am Sonntag, 12. Dezember, ab 18 Uhr, präsentieren sie online ihr Weihnachtskonzert. Es wird über die Webseite www.sos-kinderdoerfer.de/alice-phoebe-lou, den YouTube-Kanal der Sängerin sowie Rollingstone.de und Musikexpress.de ausgestrahlt und 72 Stunden lang verfügbar sein."Es ist so wichtig, Kindern in Not auf der ganzen Welt zu helfen. Und es ist so schön, Musik als Vehikel für diese Hilfe nutzen zu können", sagt Alice Phoebe Lou. In Südafrika, der Heimat der 28-Jährigen, ist die Ungleichheit besonders hoch, viele Kinder und Familien leben in großer Armut. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie setzen ihnen besonders zu.Die Singersongwriterin ist stolz, die SOS-Kinderdörfer mit einem Konzert unterstützen zu können. "Sie sind eine unglaubliche Organisation, die den jungen Menschen und Familien nicht nur einmalig, sondern langfristig und nachhaltig hilft und echte Veränderung im Fokus hat", sagt Alice Phoebe Lou. Die Musikerin hat bereits eine beeindruckende Vita vorzuweisen. Überall ist sie schon mit ihren Indie-Pop-Songs aufgetreten, ob als Straßenmusikerin oder auf den großen Bühnen der Welt. Umso mehr freuen sich die SOS-Kinderdörfer, dass sie die Sängerin für die Aktion gewinnen konnten. Pressesprecher Boris Breyer sagt: "Mit ihrer freundlichen und engagierten Art erreicht sie die Herzen der Menschen. Und wenn Alice Phoebe Lou mit ihrer überragenden Stimme zu singen beginnt, muss man einfach zuhören."Das Online-Konzert, das in Kooperation mit Rollingstone.de stattfindet, sei auch als Geschenk für die Menschen in Deutschland gedacht, die aufgrund der Corona-Pandemie die Weihnachtszeit nicht so wie gewohnt zelebrieren können. Breyer sagt: "Genießen Sie mit uns diese besondere Musik und helfen Sie uns mit Ihrer Spende zu helfen!"Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5094571