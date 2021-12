FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Kanzlerwahl:

"Anpacken muss Scholz die Herausforderungen mit einer Koalition, die es so im Bund noch nie gab. So sehr deren Partner den Geist des Aufbruchs beschwören: Ob ihre Gemeinsamkeiten länger halten, muss sich erst weisen. Klar ist, dass Scholz nur erfolgreich sein kann, wenn er jeder politischen Farbe seiner Ampel ebenfalls Erfolge zubilligt. Weil das bei den unterschiedlichen Profilen von Grünen und FDP kaum ohne Spannungen abgehen dürfte, werden Disziplin und Loyalität in den eigenen Reihen zur besonders dringenden Tugend. Scholz hat diesem Erfordernis bei der Zusammenstellung seines Kabinetts - wohl mit Ausnahme der Personalie Lauterbach - gründlicher Rechnung getragen, als jedem Proporzgedanken. Scholz will regieren. Und er will als Regierungschef keinesfalls Episode bleiben."/DP/jha