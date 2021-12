ESSEN (dpa-AFX) - Sieben Wochen vor dem Ausscheiden des Bahnunternehmens Abellio in NRW entscheidet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Donnerstag (ab 10.00 Uhr), wer die Linien ab Februar weiterbetreibt. Es geht dabei um sogenannte Notvergaben für zwei Jahre. Abellio war mit seinem Angebot tief in die roten Zahlen geraten. Die gut 1000 Abellio-Mitarbeiter sollen von den Nachfolge-Unternehmen übernommen werden. Die Sitzung im Essener Rathaus ist nicht öffentlich. Offizielle Informationen soll es erst kommende Woche geben.

Nach dpa-Informationen bewerben sich vier Eisenbahnunternehmen - DB Regio, National Express, Transdev ("NordwestBahn") und das deutsch-dänische Unternehmen Vias. Abellio ist mit wichtigen Regionallinien und dem S-Bahnnetz Rhein-Ruhr bisher der zweitgrößte Anbieter im Schienenpersonennahverkehr von NRW nach DB Regio./rs/wdw/DP/zb