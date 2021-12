Baierbrunn (ots) -Anmoderation: In unserem Land fehlen Hunderttausende Pflegeprofis. Durch Corona ist dieser Missstand noch deutlicher geworden und so werben Kliniken und Heime auch immer offensiver im Ausland um mehr Personal für den Mangelberuf Pflege. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Ein Treffpunkt der Kulturen sind heute schon Krankenhäuser, Heime oder Pflegeeinrichtungen, denn oft arbeiten dort Menschen aus 20 Nationen und mehr, berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Auch in Deutschland leben viele Menschen aus anderen Herkunftsländern, die einen Job suchen. Was für Aussichten haben sie, Arbeit zu finden?, das haben wir Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt:O-Ton Claudia Röttger 19 Sekunden:"Wenn sie sich für den Pflegebereich entscheiden, sind die Chancen in der Regel größer, dauerhaft in Deutschland bleiben zu können. Das gilt auch für Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Und ein weiterer Punkt ist, dass viele der Menschen aus einer Kultur kommen, in der das Alter großen Respekt genießt und das ist in der Pflege sehr wichtig."Sprecher: Aber auch Pflegefachkräfte aus dem Ausland werden händeringend gesucht. Was wird von ihnen in Deutschland erwartet und wie schwierig ist es für sie bei uns?O-Ton Claudia Röttger 20 Sekunden:"Natürlich brauchen ausländische Fachkräfte gute Sprachkenntnisse und das nötige Fachwissen. Da aber in den Herkunftsländern oft andere Schwerpunkte gesetzt werden, müssen sie in Deutschland nochmal Anerkennungskurse absolvieren. Aber das ist nur das eine, denn man kann sich gut vorstellen, wie schwierig es ist, sich hier einzugewöhnen und im Team zurechtzufinden."Sprecher: Ohne Freunde und Familie ist es bestimmt nicht leicht, hier zu leben und es gibt noch ein weiteres großes Problem: Vorurteile:O-Ton Claudia Röttger 240 Sekunden:"Manche stoßen leider oft auf Diskriminierung, so wird oft 'ausländisch' aussehenden Pflegekräften nicht die gleiche Kompetenz zugetraut wie 'deutsch' aussehenden Pflegeprofis. Auch sagen einige Patienten leider so Sätze wie: 'Ich möchte aber von einer richtigen Krankenschwester versorgt werden.' Dabei ist doch gerade der Pflegebereich so eine gute Gelegenheit, um Vorurteile abzubauen."Abmoderation: Es ist doch eine schöne Aufgabe, sich um Menschen zu kümmern, die Hilfe brauchen, aber dafür muss der Pflegeberuf attraktiver werden, schreibt der "Senioren Ratgeber."Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5094576