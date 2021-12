In Übereinstimmung mit seinem strategischen Plan für Wachstum und Vorbereitung des Börsengangs verstärkt biolog-id, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Rückverfolgbarkeit von sensiblen therapeutischen Produkten, sein Führungsteam durch die Ernennung von Eric Dutang zum Chief Financial Officer (CFO) und Deputy CEO. Innerhalb des Vorstands von biolog-id wird er auch die innerbetrieblichen Unterstützungsfunktionen in den Bereichen Human Resources und Information Technology Legal überwachen. Die Ernennung trat am 3. Dezember 2021 in Kraft.

Eric Dutang CFO biolog-id (Photo: Business Wire)

Im Verlauf seiner Karriere hat Eric Dutang umfangreiche Erfahrungen erworben und seine Expertise in unterschiedlichen Finanzsektoren sowohl für den europäischen als auch den nordamerikanischen Markt unter Beweis gestellt. Er begann seine Laufbahn mit der Durchführung von Prüfungsaufträgen für führende französische und amerikanische Unternehmen, bevor er für einen Zeitraum von 7 Jahren als Financial Due Diligence Advisor in das Unternehmen KPMG Transaction Services eintrat. Danach begleitete er die internationale Entwicklung mehrerer börsennotierter französischer Unternehmen in Polen und China, bevor er seine Kompetenzen bei Alvest einbrachte, einem Unternehmen, das sich auf Ausrüstungen für die Luftfahrtbranche konzentriert. Im Jahr 2015 kam er als Group CFO zu dem biopharmazeutischen Unternehmen Cellectis, wo er die Transformation unterschiedlicher Funktionen leitete und strategische Fundraisings in den Vereinigten Staaten durchführte, um das Wachstum der Gruppe, einschließlich ihres Börsengangs, zu unterstützen.

"Ich bin äußerst erfreut, Eric Dutang nun im Team von biolog-id begrüßen zu dürfen. Seine profunde betriebswirtschaftliche Erfahrung, insbesondere in börsennotierten Unternehmen, bedeutet einen großen Gewinn für unser Unternehmen", so Troy Hilsenroth, CEO von biolog-id. "Seine Erfahrung, die sowohl den französischen als auch den US-amerikanischen Markt betrifft, wird die notwendige Verbindung zwischen unserem traditionellen Standort und unseren Expansionsvorhaben herstellen."

"Es bedeutet eine besondere Ehre für mich, biolog-id bei diesem spannenden Abenteuer begleiten zu dürfen. Aufgrund meiner früheren Erfahrung in einer ähnlichen Struktur im Gesundheitswesen und der Erfahrung, die ich bei börsennotierten Unternehmen gewinnen konnte, bin ich äußerst zuversichtlich, einen positiven Beitrag zur Entwicklung von biolog-id zu leisten. Ich bin davon überzeugt, die künftigen Herausforderungen erfolgreich meistern zu können", erklärte Eric Dutang.

Eric Dutang (48) ist gebürtiger Franzose und heute in New-York (USA) ansässig. Er ist als Public Accountant (CPA) zertifiziert und besitzt einen Executive MBA-Abschluss der HEC Paris (Frankreich)/Babson Massachusetts (USA).

Über biolog-id:

Biolog-id entwickelt und implementiert innovative Lösungen, mit denen Routineverfahren digital in verwertbare Daten umgewandelt werden, die bessere operative und strategische Entscheidungen für sensible therapeutische Produkte unterstützen.

Die durch die Lösungen von biolog-id generierten Informationen stehen Gesundheitsfachkräften jederzeit zur Verfügung und verbessern so deren Prozesseffizienz, Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt die Sicherheit der Therapeutika, die Patienten verabreicht werden.

Die patentierte Plattform von biolog-id wird in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Besitzer von biolog-id sind der Gründer, die Manager und Xerys Invest. Xerys Invest ist ein französisches Investmentunternehmen, das in erster Linie auf Sektoren in der Entwicklungsphase setzt, zu denen das Gesundheitswesen und Biowissenschaften, erneuerbare Energien/Green Tech sowie neue digitale Technologien zählen

Unternehmens-URL: www.biolog-id.com

