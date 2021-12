FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1330 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1299 Dollar festgesetzt.

Wie schon zur Wochenmitte fällt der Impuls durch Konjunkturdaten am Donnerstag eher spärlich aus. Aus Deutschland werden zwar Zahlen vom Außenhandel erwartet, an den Märkten spielen die Daten aber meist keine besonders große Rolle. In den USA stehen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm, die einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des Jobmarkts liefern./bgf/mis