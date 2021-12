Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte der DAX am Donnerstag stabiler starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 15.715 Punkte.Tags zuvor hatte der DAX der fulminanten Erholung zu Wochenbeginn etwas Tribut gezollt. An der 21-Tage-Durchschnitslinie, die den kurzfristigen Trend abbildet, kam er nicht weiter. Gerade Technologiewerte konnten wie in Asien wieder anziehen, nachdem die Nasdaq-Indizes am Vorabend ihre Erholung zurück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...