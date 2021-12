Die Indizes an der Wall Street tendieren seitwärts. Der US500 wird am Donnerstag nach einer dreitägigen Erholungsrally und vor dem morgen anstehenden Bericht zu den US-Verbraucherpreisen flach unterhalb der Marke von 4.700 Punkten gehandelt. Am Mittwoch schloss der marktbreite Index mit einem leichten Plus von rund 0,3%, doch die Aufwärtsbewegung hatte deutlich an Dynamik verloren und die Sitzung wurde im Tageschart mit einer Doji-Kerze beendet, die auf entschlossene Marktteilnehmer hindeutete. ...

