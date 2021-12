DGAP-Ad-hoc: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain

Frankfurt am Main, 09. Dezember 2021 - Vorstand, Aufsichtsrat und die heutige Hauptversammlung der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22) haben die Erweiterung der Unternehmensstrategie zum Ecosystem-Builder beschlossen. Ziel der erweiterten Unternehmensstrategie ist, Anlegern durch frühphasige Investitionen in erfolgversprechende Blockchain- und Digital-Assets-Startups mit Fokus auf die Bereiche Tokenization, Custody, Payments, NFTs und VR / Metaverse zu helfen, am globalen Megatrend von Krypto- und Digital-Assets zu partizipieren. Die Advanced Bitcoin Technologies AG plant bevorzugt Co-Investitionen mit etablierten Venture-Capital-Investoren. Zur Stärkung des Ökosystems sollen den künftigen Portfoliounternehmen darüber hinaus Beratungsleistungen angeboten werden, um neben Kapital auch operatives Branchen-Know-How einzubringen. Das avisierte Investitionsvolumen pro Startup soll bevorzugt bei 100.000 bis 250.000 Euro liegen. Erste Investitionen sind für 2022 geplant. Um eine erfolgreiche Auswahl und eine kontinuierliche und nachhaltige Begleitung der Portfoliounternehmen sicherzustellen, wird die Advanced Bitcoin Technologies AG ein erfahrenes Investment-Komitee unter Einbindung des Aufsichtsrats einrichten. Parallel hierzu setzt die Advanced Bitcoin Technologies AG die Entwicklung ihrer Multiwährungstransaktionsplattform fort. Die Plattform soll Geschäfts- und Privatkunden einfache, sichere, schnelle und preiswerte Transaktionen zwischen Fiat- und Krypto-Währungen ermöglichen. Die vollständige Regulierung der Plattform mit dem Ziel der MiCa-(Markets in Crypto assets)-Compliance soll in Liechtenstein erfolgen. Bereits im Oktober 2021 hat die 100%-ige Konzerntochtergesellschaft savedroid FL GmbH von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die Registrierung als VT-(Vertrauenswürdige Technologien)-Wechseldienstleister erhalten. Im nächsten Schritt ist zusätzlich die Integration der Verwahrung der gewechselten Krypto-Währungen geplant, perspektivisch soll der Ausbau hin zu einer API-(Application Programming Interface)-Plattform erfolgen. Investorenkontakt

