Der Vertrieb an Gastronomiekunden ist angelaufen, und dank der raschen Akzeptanz bei Küchenchefs und Restaurantbesitzer haben es die erst vor kurzem eingeführten Produkte des Unternehmens schneller als erwartet in die Speisekarten geschafft.

9. Dezember 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG |OTCQX: OGGFF |FWB: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass seine auf pflanzliche Lebensmittel spezialisierte Firma Future of Cheese Inc. ("Future of Cheese" oder das "Unternehmen") mit der Belieferung von Restaurants und Lebensmitteldienstleistern begonnen hat. Und deutlich schneller als erwartet setzen immer mehr vegane und nicht-vegane Restaurants in Ontario die pflanzliche Butter sowie den Brie des Unternehmens als Zutaten auf ihre Speisekarte.

"Ich bin seit 20 Jahren Küchenchef und Gastronom, und mir ist aufgefallen, dass sich die Essgewohnheiten unserer Restaurantbesucher in letzter Zeit stark verändert haben. Alleine in meinen Restaurants wächst die Nachfrage nach Milchalternativen rasant. Und dieser Bedarf an hochwertigen und nährstoffreichen milchfreien Produkten hat uns veranlasst, die Firma Future of Cheese zu gründen", erklärt Craig Harding, Mitbegründer von Future of Cheese. "Die Wertschätzung, die unser gereifter Brie über den Einzelhandel hinaus auch in einigen der besten Restaurants des Landes und in den Küchen, die uns alle inspirieren und begeistern, erfährt, ist faszinierend. Mit welcher Leidenschaft und Kreativität einige Spitzenköche unsere Produkte verwenden und wie rasch immer mehr Restaurants sich hier beteiligen, ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur Ausweitung unserer Präsenz in der Gastronomie. Ich persönlich kann es kaum erwarten, diese unglaublichen Rezepte mit anderen zu teilen."

Erst vergangene Woche feierte das neue Produkt des Unternehmens, der gereifte Brie auf pflanzlicher Basis, sein Marktdebüt, und schon hat eine wachsende Zahl renommierter Restaurants - darunter auch die Piano Piano Restaurants, Gia, La Palma und Constantine in Toronto - den Brie und die Buttersorten in ihr neues und bestehendes Speisenangebot integriert. Der Vertriebspartner des Unternehmens hat bekannt gegeben, dass die Nachfrage seitens der Lebensmitteldienstleister besser als erwartet ausfällt und die Produkte rasch angenommen werden.

"Ich finde diese pflanzliche Butter großartig! Sie überzeugt mit einem beeindruckenden Geschmacksprofil und dazu noch mit reinen Zutaten. Afrim Pristine und Craig Harding haben sich mit ihrem Können gegenseitig beflügelt und hier ein kulinarisches Meisterwerk auf pflanzlicher Basis geschaffen. Ich kann es kaum erwarten, dass dieses Produkt sowie künftige Produkterweiterungen die Speisekarten aller Piano Piano Restaurants bereichert", freut sich Victor Barry, Chefkoch und Gründer der Piano Piano Restaurants, der einen Ruf als einer der besten Köche und innovativsten Gastronomen Kanadas genießt. Die Piano Piano Restaurants werden von Toronto Life, Foodism und BlogTO konsequent unter die besten italienischen Restaurants in Toronto gereiht.

Matthew Ravenscroft, der kulinarische Leiter des Restaurants Gia, meint dazu: "Die pflanzliche Butter von Future of Cheese sollte als essentieller Bestandteil in keiner Restaurantküche fehlen. Der unbestreitbar vollmundige Geschmack, die geschmeidige Textur und die kulinarische Leistung dieses Produkts werden den veganen Kreationen eines jeden Küchenchefs zu kulinarischen Höhenflügen verhelfen."

Gia hat auch den neuen gereiften Brie auf pflanzlicher Basis vor kurzem in sein Speisenangebot aufgenommen.

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG | OTCQX: OGGFF | FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

