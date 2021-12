Trafigura, einer der größten Rohstoffhandelskonzerne der Welt, hat in seinem Fiskaljahr, das am 30. September endete, den höchsten Gewinn, Umsatz und das größte Handelsvolumen der Unternehmensgeschichte erzielt! Dem Konzern zufolge stieg der Umsatz des Geschäftsjahres 2021 um 57% auf 231.308 Millionen USD, was auf die höheren Rohstoffpreise und den Anstieg des Handelsvolumens auf Grund der Akquise neuer Kunden und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...