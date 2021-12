SpaceX bringt den neuen Nasa-Satelliten IXPE an Bord einer Falcon-9-Rakete in den Orbit. Der Satellit soll mit seinen drei Teleskopen Einblicke in die Funktionsweise schwarzer Löcher geben. Der neue Nasa-Satellit Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) ist gestartet. Die erstmals 2017 angekündigte Instrumentenstation ist der erste Kleinsatellit, der die Polarisation von Röntgenstrahlen messen kann, die von kosmischen Quellen wie schwarzen Löchern und Neutronensternen ausgesendet werden. Mehr zum Thema Dieser Asteroid ist 4,7 Milliarden Dollar wert und - ...

