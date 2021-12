Das Argument für Krypto wird für Finanzinstitute immer stärker: Neue Recherchen haben ergeben, dass fast 40 der Krypto-Inhaber ihre Hauptbank zugunsten eines Anbieters von Krypto-Produkten wechseln würden

Visa (NYSE: V), der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr, hat heute den Start seiner Global Crypto Advisory Practice im Rahmen von Visa Consulting Analytics (VCA) bekannt gegeben, um Kunden und Partnern auf ihrem Weg im Krypto-Umfeld zur Seite zu stehen. Dies erfolgt zu einem Zeitpunkt, da digitale Währungen sich immer stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit festsetzen wie aus Recherchen von Visa hervorgeht, die heute veröffentlicht wurden: Unter finanziellen Entscheidungsträgern ist das Bewusstsein für Krypto mit 94 rund um die Welt praktisch durchgängig vorhanden.1

Für Finanzinstitute, die Kunden mit einem Krypto-Angebot anziehen oder an sich binden möchten, Einzelhändler, die sich mit NFT auseinandersetzen möchten, oder Zentralbanken, die digitale Währungen erkunden möchten, besteht ein entscheidender erster Schritt darin, das Krypto-Umfeld kennenzulernen. Über ihre Arbeit mit mehr als 60 Krypto-Plattformen haben die Berater und Produktexperten im globalen Netzwerk von Visa ein vertieftes Fachwissen erlangt, mit dem sie Finanzinstituten dabei helfen können, die Krypto-Chancen zu beurteilen, konkrete Strategien zu erstellen und neue Benutzererlebnisse sowie Innovationen wie Krypto-Bonusprogramme oder Cyberwallets mit CBDC-Integration auszuprobieren.

"Wir haben im vergangenen Jahr einen erheblichen Wandel in der Einstellung unserer Kunden festgestellt, die mit Krypto nicht mehr nur experimentieren, sondern eine Strategie mit bestimmten Produktpositionen aufbauen wollen", sagte Carl Rutstein, globaler Leiter von Visa Consulting Analytics. Zu diesem Zweck geht Visa ab heute auf Kunden und Partner in jeder Region zu, so auch in den USA, wo das Visa-Team mit der UMB Financial Corporation zusammenarbeitet.

"Wir wollten von Visa mehr über digitale Währungen und die Anwendungsfälle erfahren, die für verschiedene Geschäftsbereiche am wichtigsten sind, damit wir unsere Kunden in den kommenden Jahren gut betreuen können", sagte Uma Wilson, Executive Vice President und Chief Information and Product Officer bei der UMB Bank. "VCA war uns bei der ersten Erkundung eines strategischen Plans behilflich von der Produkt- und Partnerauswahl bis hin zu funktionsübergreifenden Überlegungen in Bezug auf Technologien, Finanzielles, Risiken und Compliance."

VISA-STUDIE GEHT EINSTELLUNG DER VERBRAUCHER ZUR ANNAHME VON KRYPTO NACH

Das Interesse der Kunden am Aufbau von Krypto-Lösungen wächst, und neue Recherchen von Visa haben ein wesentliches Bewusstsein dafür mit entsprechender Annahme unter Verbrauchern weltweit festgestellt. In einer neuen weltweiten Studie mit dem Titel "The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes Usage" kam Visa zum Schluss, dass sich knapp ein Drittel der Befragten bereits direkt mit Krypto befasst hat entweder als Anlageform oder als Tausch- und Zahlungsmittel. Und weltweit geben fast 40 aller befragten Krypto-Inhaber an, dass sie in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ihre Hauptbank zugunsten eines Anbieters von Krypto-Produkten wechseln würden.

"Krypto stellt einen technologischen Wandel für Geldbewegungen und digitales Eigentum dar", sagte Terry Angelos, SVP und globaler Leiter der Fintech-Abteilung bei Visa. "Mit den Veränderungen unter Verbrauchern in Bezug darauf, wie sie investieren, wo sie ihre Bankgeschäfte machen und wie sie zur Zukunft des Geldverkehrs stehen, wird jedes Finanzinstitut eine Krypto-Strategie benötigen."

Im Rahmen einer Umfrage unter mehr als 6.000 finanziellen Entscheidungsträgern aus acht Märkten (Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Südafrika und die USA) deckte die Visa-Studie die folgenden Erkenntnisse auf:

Die Krypto-Schlagzeilen kommen an. Das Bewusstsein für Krypto ist bei weltweit 94 der Umfrageteilnehmer mit Entscheidungsgewalt über ihre Haushaltsfinanzen praktisch durchgängig vorhanden.

Das Bewusstsein für Krypto ist bei weltweit 94 der Umfrageteilnehmer mit Entscheidungsgewalt über ihre Haushaltsfinanzen praktisch durchgängig vorhanden. Ein erheblicher Teil nutzt oder investiert bereits in Krypto: Fast einer von drei Erwachsenen mit Krypto-Kenntnissen besitzt oder nutzt bereits Kryptowährungen, und für die Mehrheit dieser Gruppe (62 %) hat die Nutzung im vergangenen Jahr zugenommen.

Fast einer von drei Erwachsenen mit Krypto-Kenntnissen besitzt oder nutzt bereits Kryptowährungen, und für die Mehrheit dieser Gruppe (62 %) hat die Nutzung im vergangenen Jahr zugenommen. Die Bindung ist höher in Schwellenländern. 37 der befragten Verbraucher mit Krypto-Kenntnissen aus Schwellenländern nutzen oder besitzen Krypto, während es in Industriestaaten nur 29 sind.

37 der befragten Verbraucher mit Krypto-Kenntnissen aus Schwellenländern nutzen oder besitzen Krypto, während es in Industriestaaten nur 29 sind. Zu den wichtigsten Motivationsfaktoren zählen Vermögensaufbau und Überzeugung davon, dass Krypto für Finanzdienstleistungen eine Zukunft hat. Die größten Triebkräfte für den Besitz und die Nutzung von Kryptowährungen sind die Teilnahme an der "Finanzmethode der Zukunft" (42 %) sowie der Vermögensaufbau (41 %) beides zukunftsgerichtete Motivationsfaktoren.

Die größten Triebkräfte für den Besitz und die Nutzung von Kryptowährungen sind die Teilnahme an der "Finanzmethode der Zukunft" (42 %) sowie der Vermögensaufbau (41 %) beides zukunftsgerichtete Motivationsfaktoren. Mit Krypto verknüpfte Karten und Krypto-Prämien sind attraktiv. Unter den aktuellen Krypto-Inhabern drücken 81 ein Interesse an mit Krypto verknüpften Karten aus, mit denen Kryptowährungen ganz gleich wie mit Debit- oder Kreditkarten für Einkäufe im Einzelhandel genutzt werden können. 84 interessieren sich für Krypto-Prämien als Belohnung für Ausgaben, die mit einer Karte bezahlt werden.

Unter den aktuellen Krypto-Inhabern drücken 81 ein Interesse an mit Krypto verknüpften Karten aus, mit denen Kryptowährungen ganz gleich wie mit Debit- oder Kreditkarten für Einkäufe im Einzelhandel genutzt werden können. 84 interessieren sich für Krypto-Prämien als Belohnung für Ausgaben, die mit einer Karte bezahlt werden. Verbraucher sind bereit, auf der Suche nach Krypto-Produkten die Bank zu wechseln. Weltweit würden 18 aller Umfrageteilnehmer in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ihre Hauptbank zugunsten eines Anbieters von Krypto-Produkten wechseln. Dies gilt insbesondere für Schwellenländer, wo es sogar 24 sind. Unter Verbrauchern, die bereits Kryptowährungen besitzen, sind knapp 40 für einen Wechsel bereit.

Um "The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes Usage" herunterzuladen und mehr zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unermüdliche Innovationsorientierung des Unternehmens ist ein Katalysator für das rasante Wachstum des digitalen Handels auf jedem Gerät, für jede Person und überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte, seine Mitarbeiter sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Über Visa, visa.com/blog und @VisaNews.

Über Visa Consulting Analytics

Visa Consulting Analytics (VCA) ist die Beratungsstelle von Visa für Fragen rund um den Zahlungsverkehr. Sie setzt sich aus einem kundenorientierten Team aus weltweit mehr als 700 Beratern, Datenwissenschaftlern und Ökonomen in mehr als 75 Städten zusammen. Durch die Kombination aus unserer vertieften Fachkompetenz im Zahlungsverkehr, unseren breit abgestützten Daten und Wirtschaftsinformationen können wir umsetzbare Erkenntnisse, Empfehlungen und Lösungen generieren, die bessere Geschäftsentscheidungen und messbare Ergebnisse für Kunden ermöglichen.

VCA ist ideal aufgestellt für die Zusammenarbeit mit Kunden zur Formulierung von Strategien, Fähigkeitsbewertungen, betriebswirtschaftlichen Beurteilungen und Markteinführungsansätzen im Zusammenhang mit digitalen Währungen, die Erwägungen zu Aufbau, Partnerschaften und Beschaffungen mit einschließen. Auf ähnliche Weise können Fachexperten in Bereichen wie Produktentwicklung, Innovation und Design sowie Marketingstrategien und Umsetzung behilflich sein.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich u. a. auf unsere zukünftigen Tätigkeiten, Perspektiven, Entwicklungen, Strategien und unser Unternehmenswachstum beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "prognostiziert", "könnte", "sollte", "wird", "fortfahren" und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben, keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und bestimmten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und schwer vorhersehbar sind. Wir erläutern die Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den Angaben oder Andeutungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, in unseren Einreichungen bei der SEC. Sofern es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, haben wir nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Fallstudien, Vergleiche, Statistiken, Untersuchungen und Empfehlungen werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt, dienen nur zu Informationszwecken und sollten nicht als betriebliche, marketingbezogene, rechtliche, technische, steuerliche, finanzielle oder sonstige Ratschläge verstanden werden. Visa Inc. gibt weder eine Garantie oder Zusicherung bezüglich der Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab noch übernimmt das Unternehmen jegliche Haftung oder Verantwortung, die sich aus dem Vertrauen auf diese Informationen ergeben könnte. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar, und die Leser werden aufgefordert, den Rat eines kompetenten Experten einzuholen, wenn ein solcher Rat erforderlich ist.

1 Umfragemethode

Die in Zusammenarbeit mit dem zu Material gehörenden Unternehmen LRW durchgeführte Studie umfasste insgesamt 9 Fokusgruppen und 10 Tiefeninterviews in den USA, in Deutschland und in Argentinien vom 14. bis 26. Juli 2021 sowie 6.430 Onlineumfragen in Argentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Südafrika und den USA zwischen dem 25. August und dem 13. September 2021.

Die Umfragen geben die Ansichten und Meinungen der Onlineteilnehmer in diesen Märkten wieder und sind in Bezug auf Alter, Geschlecht, Haushaltseinkommen, Region und Ethnizität demografisch repräsentativ. Für eine Teilnahme an der Umfrage mussten die Befragten die folgenden Kriterien erfüllen:

Mindestens 18 Jahre alt

Haushaltseinkommen von mindestens 35.000 USD (oder Gegenwert in der jeweiligen Landewährung) ab einem Alter von 25 Jahren

Geteilte oder gemeinsame Verantwortung für finanzielle Entscheidungen im Haushalt

Aus dieser Gruppe wurden potenzielle Teilnehmer zu ihren Kenntnissen in Bezug auf Kryptowährungen befragt: Wenn sie angaben, dass ihnen Kryptowährungen ein Begriff sind, wurden sie gefragt, ob sie an der Umfrage zu Einstellungen gegenüber Krypto sowie zur Nutzung von Krypto teilnehmen möchten. Die Screening-Quoten wurden erfasst, um diese Gruppe mit allen erwachsenen Onlineteilnehmern vergleichen zu können.

Zahlen zu "Krypto-Inhabern" stellen eine Kombination aus Umfrageteilnehmern dar, die als "aktive Inhaber" bezeichnet werden (per Definition sind dies Umfrageteilnehmer, die Kryptowährungen mindestens einmal zum Überweisen oder Empfangen von Geld, zum Kauf von Waren oder zur Entgegennahme von Zahlungen verwendet haben), und solchen, die als "passive Inhaber" gelten (per Definition sind dies Umfrageteilnehmer, die Kryptowährungen als Investition gekauft haben, ohne damit gehandelt zu haben).

Die vollständige Umfragemethode findet sich im Bericht, der hier erhältlich ist.

