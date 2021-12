Auch am Donnerstag kommt der Kurs der Alibaba-Aktie im US-Handel nicht recht voran, pendelt stattdessen um die Nulllinie. Neben der Kursdynamik hat in den vergangenen Tagen auch das Handelsvolumen deutlich nachgelassen. Unterdessen hat sich ein Anlagestratege zu einem Grundproblem bei China-Aktien geäußert.Mark Grant ist leitender Stratege für festverzinsliche Wertpapiere beim Finanzunternehmen B. Riley Securities. Ihm zufolge gibt es in China keine Rechtsstaatlichkeit. Die Kommunistische Partei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...