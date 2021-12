Novavax - Die EU-Zulassung könnte die Aktie explodieren lassen!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: NVAX ISIN: US6700024010



Rückblick: Die Studien zum proteinbasierten Wirkstoff von NovaVax gegen das Coronavirus waren erfolgreich und konnten eine Wirksamkeit von 93,2% gegen eine Ansteckung zeigen. Die Behörden in Indonesien haben dem Corona-Impfstoff bereits eine Notfallzulassung erteilt. Die Aktie zeigt sich bei jeder Nachricht bzgl. Forschung oder Zulassung äußerst volatil.

Meinung: Nun könnte die Zulassung des Impfstoffes in der Europäischen Union kurz bevorstehen. In der jüngsten Booster-Studie aus Großbritannien schnitt NovaVax akzeptabel ab. Im Laufe des ersten Quartals könnte der Impfstoff dann in den meisten Ländern auch verfügbar sein. Für Skeptiker der mRNA-Technologie wäre das Vakzin von NovaVax weiterhin eine der sinnvollsten Alternativen. Die Aktie machte mit einer Power-Candle auf sich aufmerksam. Wenn die Bullen weiter Stärke zeigen, könnte der Aufbau einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 09.12.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 180.24 USD



Setup: Bei Kursen über dem letzten bärischen Impuls könnte man den Einstieg suchen und den Trade im Bereich der 50-Prozent-Marke der Power-Candle absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NVAX



