Die Anleger haben am Donnerstag an den New Yorker Börsen bei Technologiewerten Gewinne mitgenommen. Der von dieser Branche geprägte Nasdaq 100 gab zuletzt um 0,87 Prozent auf 16 250,95 Punkte nach. Das Tech-Werte-Barometer hat bislang in dieser Woche trotzdem noch 3,4 Prozent gewonnen.Bei den Standardwerten war die Entwicklung etwas differenzierter: Der Dow Jones Industrial schaffte es zwei Stunden vor Schluss mit 0,26 Prozent ins Plus auf 35 846,57 Punkte, für ihn ergibt sich nun ein Wochenplus ...

