United Internet mit Ausblick 2022



09.12.2021 / 23:11 CET/CEST

United Internet mit Ausblick 2022 - Prognose 2022: Umsatz ca. 5,8 Mrd. EUR; EBITDA: ca. 1,25 Mrd. EUR - Zusätzliche Marketingaktivitäten bei IONOS zur Erhöhung der Markenbekanntheit - Investitionen für 5G-Netzaufbau und Erweiterung des Glasfasernetzes Montabaur, 9. Dezember 2021. Die United Internet AG prognostiziert für das Geschäftsjahr 2022 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 5,8 Mrd. EUR (Prognose 2021: ca. 5,6 Mrd. EUR). Das EBITDA soll trotz zusätzlicher Investitionen auf dem Niveau von 2021 bleiben und sich auch 2022 wieder auf ca. 1,25 Mrd. EUR belaufen. Im EBITDA enthalten sind initiale Kosten für den 5G-Netzausbau von ca. 70 Mio. EUR (im Vergleich zu ca. 40 Mio. EUR in 2021) sowie von ca. 30 Mio. EUR für zusätzliche Marketingaktivitäten beim Cloud-Anbieter IONOS zur weiteren Erhöhung der Markenbekanntheit in den wichtigsten europäischen Märkten. Die Gesellschaft plant im kommenden Jahr deutlich höhere Investitionen (CapEx), insbesondere für den 5G-Netzausbau sowie die Erweiterung ihres Glasfasernetzes zum Anschluss der 5G-Antennen und zur Versorgung zusätzlicher Ausbaugebiete. Die exakte CapEx-Höhe wird unter anderem von der Verfügbarkeit von Hardware und Tiefbauleistungen abhängen und voraussichtlich zwischen 800 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR betragen (Erwartung 2021: ca. 350 Mio. EUR). Ansprechpartner

