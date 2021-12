Singapur (ots/PRNewswire) -Crypto Social Exchange BingX hat offiziell eine soziale "Feed"-Funktion eingeführt, die eine Plattform für globale Händler bietet, um ihre Handelsideen zu teilen und die neuesten Markttrends in Echtzeit zu diskutieren.BingX ist eine soziale HandelsKrypto-Börse (https://bingx.com/en-us/) mit der Vision, Trader und Investoren zu verbinden. Die Trading-Community von BingX hat die Bedeutung sozialer Funktionen im Investmentprozess hervorgehoben. Als Reaktion auf dieses Feedback hat das Unternehmen den Feed eingeführt, der den Händlern eine transparentere und flexiblere Erfahrung bietet.Der BingX Feed wird es professionellen Händlern ermöglichen, ihre Ansichten über den Kryptomarkt zu teilen und zu veröffentlichen. Sie können Informationen schneller austauschen und weitergeben sowie Handelsstrategien voneinander lernen.Das Feature bietet den Anlegern auch einen Einblick in die Anlagestrategien und das wahre Denken der weltweit führenden Händler. Der BingX Feed überträgt Echtzeit-Kommentare von Händlern in Form von leicht lesbaren grafischen Nachrichten, die es den Nutzern ermöglichen, sich über die neuesten Entwicklungen auf dem globalen Krypto-Finanzmarkt von denjenigen, die mitten drin sind, auf dem Laufenden zu halten. Der Inhalt umfasst unter anderem aktuelle Krypto-Nachrichten, technische Analysen und Perspektiven zu den wichtigsten Ereignissen auf dem Markt.Die Einführung dieser Funktion fördert die Entwicklung von Krypto-Asset-Investitionen auf intelligente und professionelle Weise und hilft mehr Neulingen, Gewinne und Selbstwert zu erzielen.Die Innovation von BingX bietet den Nutzern mehr Möglichkeiten, ihre Aktivitäten zu präsentieren und mit anderen zu interagieren, wodurch sie den Markt besser verstehen und Gewinne erzielen können. Aufgrund von geografischen Beschränkungen, Zeit und anderen Faktoren kann das Marktverständnis jedes Händlers etwas eingeschränkt sein. Durch die Kommunikation können Informationen ausgetauscht und Ressourcen gemeinsam genutzt werden.Wenn es um Handelserfahrung geht, haben professionelle Händler, die schon länger im Geschäft sind, wahrscheinlich eine genauere Strategie als der durchschnittliche Anleger. Diese Erfahrungen sind nützlich für das Risikomanagement und die Aufklärung des Durchschnittsnutzers."Es ist wichtig, dass BingX weiterhin verschiedene Wege beschreitet, um die Krypto-Community näher zusammenzubringen, und genau das tun wir. Der Kryptobereich bewegt sich in einem rasanten Tempo, und daher kann es für Händler schwierig sein, mit allem Schritt zu halten, was passiert. Information ist Macht, und wir wollen, dass unsere Händler und Nutzer gut informiert sind und miteinander kommunizieren können. Der Feed wird die Art und Weise, wie die Nutzer interagieren, verändern und den Zugang zu Informationen für die Nutzer erleichtern." - Kommunikationsmanager bei BingX, Elvisco CarringtonVor der Einführung des Social Feeds startete BingX den Plan für ein globales soziales Handelsnetzwerk, das hochwertigen Händlern und Anlegern auf der ganzen Welt helfen soll, professionelle Dienstleistungen und sinnvolle soziale Beziehungen aufzubauen. Das Programm ermöglicht es Händlern, mehr globale Präsenz, Empfehlungen von Traffic-Quellen, höhere Provisionen mit Single-Service-Einnahmen sowie bequemere und interessante neue soziale Funktionen für den frühen Zugang, zusammen mit zufälligen Blind Box Belohnungen zu erhalten.Informationen zu BingXBingX wurde 2018 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein nutzerzentriertes und offenes Ökosystem mit intuitiven sozialen Handelsfunktionenbietet (http://www.bingx.com/). BingX wurde geschaffen, um die gesamte Kryptowährungsbranche zu bereichern, und ist ein sicherer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort, an dem Nutzer ihre bevorzugten Vermögenswerte handeln können, z. B.BTC (https://bingx.com/en-us/prices/bitcoin/),ETH (https://bingx.com/en-us/prices/ethereum/) &TRX (https://bingx.com/en-us/prices/tron/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1705735/image.jpgPressekontakt:Wayne: +852-57006190Original-Content von: BingX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160108/5095654