BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 13,80 (11,60) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNIVERSAL MUSIC AUF 22,80 (24) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 10000 (10500) PENCE - 'BUY'CREDIT SUISSE NIMMT NATURGY MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 20 EURGOLDMAN SENKT ASHMORE GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 340 (400) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 9390 (8695) PENCE - 'BUY'JPMORGAN SENKT AKER SOLUTIONS AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 23 (24) NOKJPMORGAN SENKT COUNTRYSIDE PROPERTIES AUF 'UNDERWEIGHT' (N) - ZIEL 450 (470) PENCEJPMORGAN HEBT CREST NICHOLSON AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 390 (370) PJPMORGAN SENKT LUNDIN ENERGY AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 396 (388) SEKJPMORGAN HEBT PETROFAC AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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