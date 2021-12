Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat ein Kreditportfolio von 4,1 Mrd. Euro verbrieft. Es besteht aus Krediten an Unternehmen hauptsächlich in Deutschland, der Slowakei und Österreich und ist das bisher größte von der RBI verbriefte Portfolio. Bei der synthetischen Verbriefung wurde das Portfolio in eine Senior-, eine Mezzanine- und eine Junior-Risikoposition aufgeteilt. Das Kreditrisiko der Mezzanine-Tranche wurde von internationalen institutionellen Investoren übernommen. Die RBI behält das Kreditrisiko der Junior- und Senior-Tranchen. Dank dieser Verbriefungsstruktur hat die Transaktion keine Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen. Auf Konzernebene wird die Transaktion die harte Kernkapitalquote um rund 21 Basispunkte stärken. "Wir haben eine Struktur gewählt, die ...

