Das Edelmetall ist aus Sicht der Charttechnik weiterhin schwer angeschlagen! Nachdem der Kurs am 15.11.21 an der 200-Tage Linie scheiterte (blauer Kreis im Chart unten), geht es sehr heftig Woche für Woche bergab. Am heutigen Freitag notiert der Silberpreis aktuell bei nur noch 21,89 US Dollar und nähert sich so immer mehr dem bisherigen Jahrestief vom 29.09.21 bei 21,43 USD. Hier gilt es dann zu beobachten, ob diese Unterstützung hält und sich Trendumkehrsignale ausbilden können. Silber Tageschart ...

