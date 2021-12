Boston (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte reagieren seit dem Auftauchen der neuen Omicron-Variante des COVID-19-Virus negativ, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Die erwartete Reaktion der Regierungen auf die Ausbreitung dieser neuen Variante könnte kurzfristig zu einem Rückgang der Verbraucher- und Produzentenaktivitäten führen. Diese Entwicklung habe die Anleger gezwungen, ihre Long-Positionen in Aktien zum Jahresende neu zu überdenken. Die kurzfristige Volatilität der Aktien biete Anlegern eine Chance, wenn die längerfristigen Erholungstendenzen bestehen bleiben würden (d.h. verstärkte Verbrauchertätigkeit, Behebung von Störungen in der Arbeits- und Lieferkette). ...

