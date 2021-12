Der Weizenpreis hat in den vergangenen Tagen weiter korrigiert. Die leichte Anpassung der Ernteprognosen durch das US-Landwirtschaftsministerium trug unter anderem dazu bei. Jedoch sind in ihnen keine Anhaltspunkte für eine Neubewertung der Marktdynamik bei Weizen erkennbar. Die laufende Konsolidierung dürfte damit weiterhin eine Korrektur in einem neuen Aufwärtstrend sein, von dem auch die Aktie von K+S profitieren dürfte.Der Weizenpreis hat in den vergangenen Tagen korrigiert, was einige Marktbeobachter an der Stärke der Aufwärtsbewegung zweifeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...