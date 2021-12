Für das Jahr 2022 hat das Pantone-Institut erstmals eine brandneue Farbe kreiert, Very Peri heißt sie. Stehen soll der Ton für Veränderung und Neues, vor allem im Bereich des Digitalen. Zum ersten Mal in der 22-jährigen Geschichte der "Pantone Farbe des Jahres" hat das Pantone-Institut eine brandneue Farbe für das Jahr 2022 kreiert: PANTONE 17-3938 Very Peri ist ein Veilchenblau mit einem leuchtenden, violett-roten Unterton, der - passend zur pandemiebedingt erhöhten Screentime - an das Leuchten von Bildschirmen erinnert. Mehr zum Thema Mit diesen 7 Tools ...

